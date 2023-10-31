«خارجية النواب»: الدولة نجحت في تحويل سيناء من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لشمال سيناء، تؤكد للجميع أن أرض الفيروز انتقلت من بؤرة الإرهاب إلى التنمية والاستقرار.

زيارة رئيس الوزراء لسيناء وجهت رسائل مهمة للعالم

وأوضحت الجمال، أن هذه الزيارة وجهت رسائل مصرية مهمة للعالم لعل أبرزها أن أمن مصر لا يمكن المساس به، وأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد للحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلا عن دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن التنمية التي حدثت في سيناء وما استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم من مشروعات نفذت ومخطط تنفيذها، تعكس إرادة حقيقية للدولة المصرية ونجاح كبير في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.

مشروعات التنمية بشمال سيناء شاملة لكل القطاعات والمجالات

وقالت أسماء الجمال، إن ما يميز مشروعات التنمية بشمال سيناء على وجه الخصوص، أنها شاملة لكل القطاعات والمجالات، فلم تركز على قطاع وتهمل آخر، بل حرصت الدولة المصرية على مبدأ التنمية الشاملة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.