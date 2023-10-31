أحمد العوضي عن زيارته لسيناء: فخور بمشروعات التنمية على أرض الفيروز

عبر الفنان أحمد العوضي عن فخره بمشاركته في الجولة الموسعة للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء.

أحمد العوضي يعبر عن سعادته بزيارة سيناء

شارك الفنان أحمد العوضي منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «تشرفت النهارده بزيارة سيناء الحبيبة والعريش والشيخ زويد وتشرفت إني قابلت أهالي سيناء.. الكرم والطيبة والوطنية بحضور رئيس الوزراء وفخور بكمية المشاريع اللي هتتعمل واتعملت في سيناء التي أهملت من عشرات السنين وكأنها قطعة منفصلة عن مصر».

مشاريع التنمية في سيناء

أضاف الفنان أحمد العوضي: «لكن مشاريع التنمية العمرانية اللي بتتجهز دلوقتي وشبكة طرق تربط سينا بباقي مصر تخلينا نحط عينا في عين التخين إن دي أرضنا ومفيش مجال للهزار والحك من بعيد والمناوشات الرخيصة من قبل أطراف بعينها.. سيناء أرض مصرية خدناها بدم أبطال أكتوبر والنهاردة سيناء هتتعمر بإيد ولادها ألف شكر لأهالي سيناء على حسن الاستقبال والكرم».