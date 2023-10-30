5 معلومات عن فيلم «السيستم».. يجمع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي لأول مرة

يلتقي لأول مرة كل من الفنان أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، في عمل سينمائي جديد يحمل اسم السيستم، والذي انطلق تصويره في الأيام الماضية، وتستعد الشركة المنتجة لسرعة الانتهاء من التصوير وتوفير كل الإمكانيات وتذليل كل العقبات، أملًا في طرح الفيلم مع موسم أفلام رأس السنة الجديدة، وذلك حسب مصدر من داخل الشركة.

انطلاق تصوير فيلم السيستم

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم السيستم، الذي انطلق تصويره منذ أيام، وذلك من خلال السطور التالية:

- يجمع لأول مرة بين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي

أبطال فيلم السيستم

- يشاركهما البطولة نسرين طافش، ميس حمدان وبسنت شوقي ومحمد علي رزق.

- تأليف أحمد مصطفى، مدير تصوير هيثم مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

- تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي يحمل مزيجًا من الكوميديا والتشويق.

- روّج أحمد الفيشاوي لفيلم السيستم، بنشر مجموعة صور ومقاطع فيديوهات من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع «إنستجرام».