أحمد يحارب ضمور المخ والعضلات ويعشق التمثيل.. طوله 70 سنتيمترا

أحمد عادل، شاب تخطى ظروف المرض والإعاقة ليصنع ملحمة إنسانية، حيث يبلغ طوله 70 سنتيمترا، ويزن 6.5 كيلو جرام، ولكنه يمتلك عزيمة قوية وقدرة على تحقيق أمنياته رغم التحديات.

مرض ضمور في المخ والأعصاب

أحمد عادل، شاب من محافظة المنيا في شمال الصعيد، ولد في ديسمبر عام 2005 وعانى طوال حياته من مرض ضمور في المخ والأعصاب والعضلات.

والد أحمد قال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ابنه ولد مبكرًا في عمر ستة أشهر ونصف، ما استدعى وضعه في حضانة الأطفال لاستكمال فترة الحمل، ويبلغ وزنه حاليًا 6.5 كيلو جرام وطوله 70 سم، وتمت متابعة حالته عندما كان عمره عامًا واحدًا، حيث كشفت الفحوص الطبية أنه يعاني من ضمور في المخ والأعصاب والعضلات، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، خضع أحمد لعلاج بواسطة حقن هرمون النمو، لكنه لم يحقق أية نتائج إيجابية وتم إيقاف الحقن بسبب المخاطر المحتملة على صحته.

وبالرغم من تحدياته الصحية، يتمتع أحمد بمواهب متعددة، بما في ذلك التمثيل، فانضم إلى فرقة مسرحية وأصبح عضوًا فاعلا فيها، ويتميز بذكاء وتركيز عاليين، ويتمتع بقدرة استيعاب سريعة.

تشجيع الأشخاص ذوي الهمم

تلقى أحمد تعليمه بشكل طبيعي في المدارس حتى الصف الرابع الابتدائي، ثم تم نقله إلى مدرسة خاصة للتربية الفكرية، ويشارك الآن في فريق المسرح بالمدرسة ويعيش حياة تعليمية طبيعية.

والد أحمد يأمل أن يتعامل الناس بلطف وتفهم معه ومع الأشخاص ذوي الهمم، دون التنمر أو التمييز، كما يتمنى لو أن الجميع يحترمون ويقدرون هذه الفئة من الناس ويعاملونهم بالمساواة والاحترام الذي يستحقونه، ويشجع الأهل والمجتمع على دعم وتشجيع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحقيق أحلامهم.