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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تنمية وتعمير وأمن قومي «يد الدولة في سيناء»

كتب:

محمد عزالدين
07:57 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنمية.. تعمير.. أمن قومي «يد الدولة في سيناء»

- «أرض الفيروز» شهدت تنفيذ أكثر من 1000 مشروع قومي خلال السنوات الـ10 الأخيرة

-رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء: «أمن قومي ومحدش هيلمسها».. ومصر لن تسمح بتصفية أي قضية على حسابها

- «مدبولي»: مستعدون لبذل ملايين الأرواح لحماية كل ذرة في أرضها.. والحياة عادت إلى طبيعتها بالمحافظة.. وننفذ مشروعات تنموية وسنستغلها سياحيا

- مستثمرون: سيناء كنز مصر الثمين.. ولها أهمية تاريخية واقتصادية وجغرافية ودينية.. وتمتلك 700 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم وتستقبل 40% من السائحين

 

الصفحة الثانية

- جسر المساعدات المصرية إلى قطاع غزة مستمر

«-مدبولي» من معبر رفح: مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية وتؤمن بحل الدولتين.. وترفض سياسة العقاب الجماعي ويجب وقف نزيف الخسائر البشرية

- «رشوان»: مصر تحترم معاهدة السلام وتدعم فلسطين ولا تؤيد الاحتلال

- رئيس هيئة الاستعلامات: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في «غزة».. وإجراء تحقيق دولي في مقتل 34 صحفيا

- الاحتلال يواصل جرائمه في غزة وارتفاع عدد الضحايا إلى 8525 شهيدا منهم 3542 طفلاً

- الدبابات الإسرائيلية تتقدم شمال القطاع تحت غطاء كثيف من القصف.. والمقاومة تدمر 4 آليات عسكرية.. و«بلينكن»: يتعين التفكير في هدنة إنسانية

 

الصفحة الثالثة

- بـ«التنمية والتعمير» الدولة تحمي «أرض الفيروز»

- «التطوير الاستراتيجي» خطة لتنمية أرض الأمجاد والبطولات

 

الصفحة الرابعة

- رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء: «أمن قومي ومحدش هيلمسها»

«-مدبولي»: مصر لن تسمح أبداً بفرض شيء عليها أو تصفية أي قضية إقليمية على حسابها.. ومستعدون لبذل ملايين الأرواح لحماية كل ذرة في أرضها.. والحياة عادت إلى طبيعتها بـ«الشمال» وسنستغله سياحياً

- مشروع التنمية تضمّن العمل أمنياً لتطهير المحافظة من الإرهاب.. واقتصادياً عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة.. واجتماعياً من خلال خدمات وبرامج مجتمعية

- قائد الجيش الثاني الميداني: تربينا على مبادئ الوطنية

- رئيس الوزراء: إنشاء 21 تجمعاً تنموياً تستوعب 69 ألف نسمة في 4 مدن.. و114.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: سيناء أرض الفيروز والتنمية

 

الصفحة الخامسة

- «سيناء.. كنز مصر الثمين».. تاريخ واقتصاد وجغرافيا ودين

-مستثمرون واقتصاديون: مدن الشمال والجنوب تمتلك 700 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم وتصلح لممارسة العديد من الأنشطة السياحية

«عبداللطيف»: جنوب سيناء تستقبل 40% من زوار مصر سنوياً.. و«فودة»: مشروع التجلي الأعظم يجذب مئات الآلاف من السياح إلى سانت كاترين.. و«الصعيدي»: مشروعات غير مسبوقة بـ700 مليار جنيه

-خبراء: الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي طريق الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

-«كمال»: إتاحة المجانية للطلاب.. و«أميرة»: خطوة على الطريق الصحيح

-11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 23/2024 لتنمية «أرض الفيروز»

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: تنمية سيناء.. التحدي الأكبر

 

الصفحة السادسة

-برلمانيون: الدولة نجحت في اقتلاع الإرهاب وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة بـ«سيناء»

 -«الزملوط»: أبناء سيناء يدعمون «السيسي» لحماية الأمن القومي.. و«عريبي»: الأهالي اصطفوا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب.. و«العوضي»: المحافظة أصبحت أكثر جاذبية للعيش والعمل والأنفاق ربطتها بكل الأقاليم

-سياسيون: «يد تبني.. وأخرى تحمل السلاح» لتنمية أرض الفيروز

- مشروعات قومية لتعمير سيناء والارتقاء بمعيشة الأهالي وتوفير فرص العمل لهم.. «مطر»: الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب وبدأت استراتيجية تنموية شاملة.. و«الفحام»: تعزيز مقومات البنية التحتية.. و«الشهابي»: 6.5 مليار جنيه استثمارات

-مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: سيناء.. أيقونة مصرية تزهو بمظاهر التطوير والتنمية

 

الصفحة السابعة

-مشايخ القبائل: لن نفرط في شبر من أرضنا ونرفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.. ونشكر الرئيس على التنمية

- «رفاعي»: الدولة عازمة على تعمير المحافظة بالمشروعات الخدمية والزراعية.. و«أبوشعيرة»: إسرائيل تخطط منذ القدم لتهجير أهالي قطاع غزة

- «جهامة»: سيناء أرض مصرية وكل شبر فيها سيظل مصرياً.. و«أبورياش»: تشييد الدولة لطرق عملاقة سهَّل وصول الخدمات للمناطق المحرومة بالمحافظة

-فنانون: مشروعات التنمية والتطوير تعود بالنفع على جميع الأهالي وفرصة مهمة للشباب

-مقال رأي لـ ضياء السبيري، بعنوان: سيناء.. الحلم والعبور للمستقبل

 

الصفحة الثامنة

-«حُلىّ وملابس وفواكه مجففة» أبواب رزق في «أرض الفيروز»

-«مركبة فضاء في أوضة» مشروع ولا في الأحلام

-من مصر لأوروبا جولة سياحية فى لوحة

-سجادة صلاة وكتب دين.. آخر ما تبقى من بيوت شهداء «غزة»

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