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عادل حمودة: الغرب أراد إبعاد اليهود عن بلاده لكي يستريح منهم

كتب:

محمد عزالدين
08:36 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
عادل حمودة

عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الغرب كان يريد إبعاد اليهود عن بلاده حتى «يستريح منهم»، وبدأ يبحث عن مكان لوضع اليهود فيه، وتم البحث عن وطن يجمع اليهود.

خطورة وحدة مصر مع سوريا

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في عام 1840م حدثت نقطة تحول مهمة جدا، فقد نجح محمد علي باشا في ضم سوريا وأن يطرق أبواب القسطنطينية وتهديد العثمانيين، ومن ثم، فقد تحالف الأتراك مع الإنجليز لتحجيمه، ومن هنا اكتشف خطورة وحدة مصر وسوريا حتى لا تدين المنطقة لهما، وبالتالي كان يجب خلق عازل يمنع تكرار تجربة محمد علي».

وتابع الكاتب الصحفي: «هرتزل عقد مؤتمرا وأعلن ضرورة وجود دولة يهودية لم يحدد مكانها، ولم يكن أحد في هذه الفترة يطرح مصطلح الوطن القومي أو شعب الله المختار أو يهودا والسامرا أو حائط المبكى».

وراثة السلطة العثمانية

وأوضح: «القوى الاستعمارية التي كانت تريد وراثة السلطة العثمانية أدركت خطر وحدة مصر وسوريا، ومن ثم تم خلق العازل كي يجعل مصر محتجزة في نطاقها الإفريقي ويبعد عن التلاحم مع سوريا، منعا من تشكيل خطورة على المنطقة».

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