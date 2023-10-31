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جمال عنايت: سيناء لن تكون وطنا لغير المصريين

كتب:

محمد عزالدين
08:28 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الكاتب جمال عنايت

الكاتب جمال عنايت

قال الإعلامي جمال عنايت، إنّ سيناء كانت مركز الحدث اليوم، إذ أن الرسائل التي صدرت اليوم سواء من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أو الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كانت واضحة تردد صداها في مختلف أنحاء العالم.

عنايت: لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء

وأضاف «عنايت»، خلال تقديم تغطية خاصة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك شكلا من أشكال الوضوح في هذه المسألة، وسيناء لن تكون وطنا لأحد سوى المصريين، وبشكل واضح، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء».

وتابع: «المسألة واضحة، قد يسأل البعض عن هذا التأكيد والتركيز على هذا الأمر، لأن المحاولات كانت ولا تزال مستمرة فيما يسمى التهجير والتوطين والوطن البديل، لكنه لم يحدث».

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