روسيا وسوريا تؤكدان خطورة تحويل الشرق الأوسط لساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيًا اليوم، مع نظيره السوري فيصل المقداد، تطورات الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

مناقشة الوضع في غزة

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الوزيرين شددا على خطورة محاولات القوى الخارجية تحويل منطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع المتفجر الحالي إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.

التطور المأساوي للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كما ركز الوزيران على التطور المأساوي للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفًا أن الوزير لافروف أوضح خلال الاتصال الهاتفي عدم جواز امتداد التصعيد المسلح إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة، مؤكدًا عدم قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث في قطاع غزة.