رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

روسيا وسوريا تؤكدان خطورة تحويل الشرق الأوسط لساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية

كتب:

أ ش أ
09:01 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
العلاقات الروسية السورية

العلاقات الروسية السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيًا اليوم، مع نظيره السوري فيصل المقداد، تطورات الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

مناقشة الوضع في غزة

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الوزيرين شددا على خطورة محاولات القوى الخارجية تحويل منطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع المتفجر الحالي إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.

التطور المأساوي للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كما ركز الوزيران على التطور المأساوي للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفًا أن الوزير لافروف أوضح خلال الاتصال الهاتفي عدم جواز امتداد التصعيد المسلح إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة، مؤكدًا عدم قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

 

اقرأ المزيد:

روسيا للنقل الجوي تغير مسارات الرحلات القادمة من تل أبيب

روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة و«ترامب» يصف «بايدن» بالفاسد

روسيا: أمريكا تصب الزيت على نار المواجهة العالمية

روسيا: مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن «رخصة» لاستمرار الهجوم الإسرائيلي
بقلم أ ش أ