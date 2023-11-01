مشروعات جديدة تنتظر الافتتاح في العيد القومي لمطروح.. بنية تحتية ومعامل

تكثف محافظة مطروح جهودها خلال هذه الأيام لتنفيذ بعض المشروعات الخدمية الجديدة، حيث يُجرى متابعتها من خلال الجهات المشرفة، تمهيداً لافتتاحها في العيد القومي لمحافظة مطروح في شهر ديسمبر المقبل.

مركز رعاية للأطفال المصابين بالتوحد

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إنه يجرى تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد في مدينة مرسى مطروح، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري الانتهاء من التشطيب تمهيداً للفرش، وذلك لافتتاحة في العيد القومي لمحافظة مطروح.

وذكر المحافظ أن المركز يخدم عددا كبيرا من الأطفال الذين يعانون من التوحد، ويتضمن المشروع إقامة عيادات ومكتبة ومركز تعليمي ونفسي يتم من خلاله تقديم جميع الرعاية النفسية والطبية الشاملة، تحت رعاية طبية ومتابعة كل حالة علي حده مع أسرته من خلال جلسات متابعة وتقييم، في ظل توفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين وأطباء لخدمة الأطفال وتقديم الرعاية المتميزة لهم.

مشروعات في قطاع الصحة بمطروح

كما تنفذ مديرية الصحة بمطروح عدة مشروعات، في المستشفيات والمعامل، وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، حيث ذكر لـ«الوطن»، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير المعمل المشترك، والذي يضم معمل مخدرات، وتجهيز أول معمل للأغذية بكتريولوجي في محافظة مطروح، تحت إشراف وزارة الصحة الإدارة المركزية للمعامل، كما يجري تطوير قسم العناية المركزة في مستشفى الأطفال التخصصي بمطروح، وتطوير الدور الثالث في مستشفى النساء والتوليد والصحة الانجابية وفرشة ومدة بالأجهزة الطبية، وأعمال التطوير الشامل في المنشآت في كل من مستشفى الحميات، ومستشفى الصدر بمطروح، والذي جرى الانتهاء من جميع أعمال رفع كفائتهما في البنية التحتية والإنشائية والتشطيبات وتركيب شبكات الغازات والأكسجين، وجاري الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء المركزية بهما، وجميع المطلوب تحت إشراف اللجنة الهندسية بصحة مطروح.

مشروعات بنية تحتية في مرسى مطروح

وأكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، تنفيذ مشروعات البنية التحتية من رصف طرق في بعض العزب، كالعمدة فرج والإمام مالك، وتحويل أعمدة الإنارة من كابلات هوائية إلى كابلات أرضية خلال خطة التطوير.