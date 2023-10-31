وظائف جديدة بجامعة بنها.. الشروط والتفاصيل الكاملة

أعلنت جامعة بنها عن توافر وظائف جديدة شاغرة، حيث أصدرت الجامعة بيانا أوضحت فيه حاجتها لشغل وظيفة رئيس قسم شئون التعليم والطلاب ورئيس قسم المشتريات والمخازن بكلية الفنون التطبيقية ببنها

تستعرض«الوطن» وظائف جامعة بنها الشاغرة في كلية القانون التطبيقية والشروط اللازمة للتقدم ومواعيد التقديم وطريقة التقدم والمستندات

وظائف جامعة بنها الشاغرة

أوضحت جامعة بنها في بيانها فتح باب التقدم اعتبارا من اليوم، لمدة شهر لشغل وظيفتين بكلية الفنون التطبيقية ببنها كالتالي:

- رئيس قسم شؤون التعليم والطلاب.

- رئيس قسم المشتريات والمخازن بكلية الفنون التطبيقية بالمستوى الوظيفي الأول «ب» للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها.

شروط وظائف جامعة بنها الشاغرة

أوضح بيان جامعة بنها أنه يجب على المتقدمين لوظائف الجامعة الشاغرة مراعاة الشروط كالتالي :

- مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

طريقة التقدم بوظائف جامعة بنها

أشار بيان جامعة بنها أنه على من يرغب في التقدم لشغل وظائف جامعة بنها الشاغرة، التقدم بطلب باسم الأستاذة أمين الجامعة مرفق به المستندات التالية :

- بيان حالته الوظيفية.

-رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

في موعد غايته شهر من اليوم على أن يكون الملف مكون من أصل و7 نسخ منه.