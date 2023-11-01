إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، بدأت إضرابًا عامًا شاملًا، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني «فتح»، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحال التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والدولة، والاستقلال.