عاجل.. 3 مفاجآت في قائمة الأهلي ضد صن داونز غدًا

مفاجآت شهدتها قائمة الأهلي لمباراته المرتقبة غدًا -الأربعاء- أمام نظيره الجنوب أفريقي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، تمثلت في عودة إمام عاشور وأحمد عبد القادر لقائمة الفريق.

حيث أعلن السويسري كارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمباراته المرتقبة، غدًا الأربعاء، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.. التفاصيل اضغط هنا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - ديانج - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.