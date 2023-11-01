8 طرق للتبرع لغزة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري

حرص بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشرف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على فتح أبواب التبرعات لتجهيز المساعدات لسكان قطاع غزة سواء الطبية أو الإنسانية التي تساعدهم على العيش في ظل الظروف غير العادية التي يشهدها القطاع إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

طرق التبرع لغزة

وأعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، فتح باب تلقي التبرعات من خلال عدة طرق تتمثل في الآتي:

- التبرع أون لاين عبر الرابط الإلكتروني هنــــــــــــا.

- التبرع من خلال حسابات المؤسسة بجميع البنوك والمتمثلة في:

- فودافون كاش بالاتصال على #111*9*

- اطلب المندوب عن طريق الخط الساخن 15111.

- عن طريق InstaPay

- رقم الحساب ببنك مصر: 4750199000000353

- رقم الحساب الدولي: EG750002047504750199000000353

- رقم الحساب بالبنك المركزي: (IBAN):EG500001000100000004001038899‏‎

التبرع من خلال مؤسسة حياة كريمة

يمكن التبرع لسكان قطاع غزة من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة بالبنوك المصرية وهي:

- البنك التجاري الدولي: 100058267915.

- بنك مصر: 1160001000018501.

- البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.