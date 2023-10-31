أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة إلى رعدية على أغلب أنحاء البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، منوهة بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم، تشمل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

أمطار على القاهرة الكبرى

كما تشمل أماكن سقوط الأمطار اليوم ،مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة،حيث تسقط بها أمطار خفيفة ورعدية بفى بعض الأحيان.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال النهار ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.