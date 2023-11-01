وسط ضغوط أمريكية لإلغائه.. الاجتياح البري لغزة يهدد إسرائيل بخسائر هائلة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن قلق قوات الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة منتظرة، في حال الاجتياح البري الكامل على قطاع غزة.

خسائر فادحة منتظرة

وقال التقرير: «ما بين الاجتياح الكامل والعمليات المحدودة يخشى الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة منتظرة حال إقدامه على اجتياح بري لقطاع غزة، نظرا إلى ما يمكن أن يواجهه من مقاومة عبر الصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة، والتي تعتمد عليها إسرائيل بصفة أساسية في عملياتها البرية المحتملة».

تخوفات من اتساع الصراع

وأضاف: «على ضوء ذلك تمارس عدة دول على رأسها الولايات المتحدة ضغوطا على الجانب الإسرائيلي، من أجل إلغاء قرار الاجتياح البري لقطاع غزة خشية اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لتشمل دولا وأطرافا أخرى».

وتابع: «واشنطن سبق وأرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من خطورة الاجتياح البري، بسبب حرب الشوارع المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية، واقترحت تنفيذ عمليات برية محدودة داخل القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر».

واستطرد التقرير: «في هذا السياق يتحرك جيش الاحتلال ببطء شديد على الأرض، في ظل تصاعد حدة الخلاف حول الخسائر الكبيرة المتوقعة، والتي ستحدث داخل صفوفه».