الكاتب الصحفي إمام أحمد: زيارة رئيس الوزراء لسيناء مشهد مهيب أمام العالم

أشاد الكاتب الصحفي إمام أحمد، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسيناء وتفقده المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة بمعبر رفح، مؤكدا أن الزيارة كانت مشهدا مهيبا أمام العالم؛ إذ وقف مدبولي أمام معبر رفح وأمامه الإعلاميين والشخصيات العامة وتحدث والعلم المصري والفلسطيني يرفرفان، موضحًا أن حديثه كان واضحًا وصريحًا للعالم بأكمله.

الزيارة كانت مصحوبة بمجموعة من الرسائل

وأوضح «أحمد»، خلال لقاء ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية DMC، أن الزيارة كانت مصحوبة بمجموعة من الرسائل؛ إذ أكد رئيس الوزراء أن سيناء خط أحمر ولن نسمح كدولة وكمجتمع وشعب وشخصيات عامة بالتفريط في ذرة رمل واحدة من سيناء لأن هناك بعض المخططات والسيناريوهات التي تطرحها إسرائيل عن تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء وتهجير أهل غزة إليها».

مصر ترحب بجميع العرب كأشقاء

وتابع أن مصر ترحب بجميع العرب كأشقاء ومشاركين مجتمع، ولكن ليس كأشخاص يتم تهجيرهم قسريًا لتصفية القضية الفلسطينية وهذا أمر مرفوض، وجميع مشايخ وأهل سيناء أشادو بالمشروع الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء».