الأزهر يوصي بترديد دعاء لنصرة غزة عقب كل صلاة

كشف الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية عن أفضل صيغ الدعاء لأهل قطاع غزة، والذين يواجهون عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهر، حيث ارتكبت طائرات الاحتلال مئات الجرائم بحق المدنيين، وهو ما أدانته المؤسسة، ودعت إلى نصرة وإغاثة سكان قطاع غزة.

الدعاء في أعقاب الصلاة لأهل غزة

وحول الدعاء الذي أوصى الازهر بترديده عقب الصلوات، فقد أوضح الأزهر أنه من الواجب التوجه إلى الله بالدعاء لأهل غزة، وقال عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: وأنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف، وهو «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم».

اللجوء إلى الله لحماية أهل غزة

وكان الأزهر قد أصدر بيان قال فيه: «إن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته».