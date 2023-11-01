«التحالف الوطني»: نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف آلام سكان غزة

قرر مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تمديد فترة مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة مصر الحالي لمدة شهرين تنتهي في ديسمبر 2023.

مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة مصر 2024ـ 2026

وأوضح المجلس في بيان عنه، أنّ القرار جاء في ظل ما نشهده هذه الأيام من عدوان على الأشقاء في فلسطين، ووجوب تكريس أوقات وجهود المؤسسة لإغاثة ودعم أشقائنا في غزة، ومحاولة تخفيف آلامهم ومعاناتهم.

وأضافت المؤسسة: «قرر المجلس أن تعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة مصر 2024ـ 2026 أواخر ديسمبر 2023، على أن يبدأ المجلس المقبل مهامه منذ الأول من يناير 2024».

القافلة الثانية لقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وفي سياق منفصل، أشارت المؤسسة إلى استمرار تعبئة المساعدات الغذائية والإغاثية لأهالينا في غزة بمشاركة أكثر من 250 من متطوعي صناع الحياة، في إطار تجهيزات القافلة الثانية لقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن تجهيز الشاحنات الخاصة بالغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه.

يذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في المؤسسات التابعة له، يواصل جهوده في تقديم المساعدات الغذائية والعلاجية اللازمة للأشقاء في فلسطين.