شباب البحر الأحمر ينظمون رحلات ترفيهية احتفالا بسقوط الأمطار

بدأ شباب جنوب البحر الأحمر الرحلات إلى الوديان والمراعي وأماكن تجمع مياه الأمطار وذلك عقب سقوط الأمطار التي هطلت، واستمرت ثلاثة أيام على التوالي؛ في أجواء احتفالية بنزول المطر.

رحلات إلى الجنوب

وأشار الحسن عثمان من أهالي جنوب البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى بدء رحلات الشباب إلى الوديان والجبال القريبة من المناطق السكنية، والتي تشهد تجمع مياه المطر وهي عادة يحرص عليها أهالي جنوب البحر الأحمر بعد سقوط الأمطار كل موسم فرحة بنزول المطر.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

وأكد «عثمان»، أن الشباب ينتظرون موسم سقوط الأمطار ثم تجدهم يتسارعون إلى الوديان والجبال القريبة لاستطلاع أخبار المطر، والذي يروي الصحاري الشاسعة ويحولها إلى وديان خضراء ويقضون يوما جميلا بين احضان الطبيعية الخلابة.

وكشف ناصر منصور من أهالي جنوب البحر الأحمر، أن رحلات الشباب بعد سقوط الأمطار تعتبر نزهة ويفترش الشباب الوديان وإعداد مشروب الجبنة وهو المشروب الرسمى في الجنوب عبارة عن حبيبات القهوة المطحونة وتسوي على الفحم ثم إعداد وجبة السلات وهي الخراف المشوي على الزلط الساخن وتبادل الأحاديث والذكريات وتوثيق الرحلة بالتقاط الصور التذكارية.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

يذكر أن جنوب البحر الأحمر شهدت سقوط أمطار وسيول على بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية وسط فرحة وسعادة أهالي الجنوب الذين يعتبرونها أمطار خير وبركة وتروي الصحاري وتروي ظما الإبل ويتم تخزينها للاستفادة منها طوال الموسم حتى موعد سقوط أمطار مرة أخرى.