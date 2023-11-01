وظائف في شركة عقارية براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، عن توافر العديد من فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع المحافظات برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، والتخصصات المطلوبة، وكيفية التقديم، وتفاصيل المرتبات، وفقا لما أعلنه موقع الشركة.

التخصصات المطلوبة للتعيين

1- محاسبون.

2- مهندسون.

3- سكرتارية.

4- سائقون.

5- مشرفو أمن.

6- حراس أمن.

7- فنيو كهرباء.

8- فنيو ميكانيكا.

9- عمال نظافة.

10- خدمه عملاء.

11- مشرفين مواقع.

12- مندوبي مبيعات.

13- كاتب إداري.

14- مصمم جرافيك.

15- مهندسين مدني.

16- شيف.

ونوهت الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، أن الرواتب المحددة للوظائف الشاغرة بجميع المحافظات تبدأ من 9 آلاف جنيه.

كيفية التقديم على الوظائف

وأكدت أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، التقديم من خلال الموقع التالي:

https://6532f3f1cca5f.site123.me/