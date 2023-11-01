«التخطيط» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاجتها إلى مجموعة من الوظائف القيادية، موضحة عبر بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة وطريقة التقديم، وكذلك مواعيد التقديم على هذه الوظائف.

وظائف وزارة التخطيط

1- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

3- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

4- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

5- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

6- مدير عام الإدارة العامة للدراسات السكانية.

7- مدير عام الإدارة العامة للكهرباء واستخدامات وترشيد الطاقة.

8- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

المستندات المطلوبة

1. السيرة الذاتية

2. بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي، والتأهيل العلمي، والمؤهلات الإضافية، وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة، والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة)

3. بيان عن أبرز الإنجازات والاسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

4. عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

5. عدد 6 صور شخصية.

6. المؤهل العلمي.

7. صورة الشهادة العسكرية (للذكور)

8. صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

طريقة التقديم:

ووفقا لإعلان بوابة الوظائف تقدم الطلبات والمستندات مستوفاة، وتسلم باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة.

مواعيد التقديم لشغل الوظائف

يبدأ التقديم بداية من اليوم وحتى 30 نوفمبر الجاري