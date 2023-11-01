«الزراعة»: مصر الأولى عالميا في «الزيتون» بإنتاج 3.5 مليون طن سنويًا

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّ مصر تُصنف الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون، مشيرًا إلى أنّ ذلك يُعد تفوقًا نسبيًا في المجال.

وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أنّ مصر تُصنف الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون منذ عام 2019، حيث تبلغ مساحتها المزروعة بالزيتون نحو 240 ألف فدان، وتنتج نحو 3.5 مليون طن من الزيتون سنويًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّ الوزارة تُبذل جهودًا كبيرة لتنمية زراعة الزيتون في مصر، من خلال إنشاء تجمعات زراعية ومجمعات زراعية في مناطق سيناء، إضافة إلى توزيع شتلات الزيتون على المواطنين في مناطق سيناء ومطروح والمناطق الحدودية.

وأوضح القرش، أنّ زراعة الزيتون في مصر تُساهم في توفير فرص عمل لآلاف المصريين، كما تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للبلاد.