تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلتين في مركزي كوم حمادة وبدر بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة سكانية شاملة بالوحده الصحية بكفر بولين.

جاءت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وتم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ127 حالة بمختلف التخصصات، كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش 250 رأس أغنام و أبقار، إضافة إلى عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

قافلة سكانية في مركز بدر

وجرى تنفيذ قافلة سكانية مماثلة بقرية منشأة ناصر بمركز بدر، تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ85 حالة، تنوعت ما بين باطنة وأطفال ونساء وخدمات تنظيم الأسرة، كما تم رش وتجريع 351 رأس أغنام و أبقار وجاموس بالإضافة إلى توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المستودع.

تكثيف القوافل السكانية في البحيرة

وتأتي القوافل في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.