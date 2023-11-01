«التعاون الخليجي»: قصف مخيم جباليا جريمة حرب ارتكبها «الاحتلال الإسرائيلي»

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال «البديوي»، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن قصف مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الجريمة البشعة النكراء، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين، وانتهاك لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.

إسرائيل لا تحترم المجتمع الدولي

وأشار إلى أن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.