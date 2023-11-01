مواعيد مسابقة الأزهر القومية للتهجي في كفر الشيخ.. اعرفها

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي «نحلة اللغة الإنجليزية - Al-Azhar National Spelling Bee»؛ لطلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2023 - 2024.

ضوابط ومواعيد مسابقة الأزهر القومية للتهجي

وقال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ المسابقة سوف تُقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.

التوقيتات الزمنية للمسابقة

وأوضح محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، أنّ المسابقة سوف تُقام وفق التوقيتات الزمنية التالية:

أولًا: التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها حتى 9 نوفمبر 2023.

ثانيًا: البدء في تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 نوفمبر 2023 وحتى 14 ديسمبر 2023.

ثالثًا: البدء في تصفيات الإدارات التعليمية من 27 يناير 2024م وحتى 8 فبراير 2024.

رابعًا: البدء في تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 مارس 2024، وحتى الخميس الموافق 7 مارس 3 2024.

هذا وتأتي المسابقة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة الحميدة بينهم.