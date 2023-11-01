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طرح 4 أطنان سكر في قرى سمسطا ببني سويف بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ27 جنيها

كتب:

عمرو رجب
01:01 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
طرح 4 أطنان سكر في قرى سمسطا ببني سويف بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ27 جنيها

طرحت مديرية التموين في محافظة بني سويف 4 آلاف كيلو سكر، لتوزيعها على قرى مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والأساسية.

متابعة منافذ بيع السلع المتنقلة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، لبيع السلع الأساسية والإستراتجية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

طرح 4 أطنان سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقريرًا، عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير 4 طن من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز سمسطا، وهي دشطوط، ومازورة، وبدهل، والشنطور، وتوابعها حيث تم البيع في وجود مفتش تموين بكل قرية.

جرى ذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة بقيادة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة ومسؤول المعارض والأسواق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ نشأت معبد، وبحضور رؤساء القرى ومكاتب التموين

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية 

وشاركت محافظة بني سويف في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي تنفذها الحكومة في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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