وظائف جديدة بـ6 شركات في القليوبية.. الرواتب مجزية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير عدد من الوظائف الجديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص متوفرة في 6 شركات ومصانع كبرى بأنحاء المحافظة ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل، وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وتستعرض «الوطن» وظائف مديرية العمل في القليوبية والرواتب الخاصة بها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

خريطة وظائف وزارة العمل في القليوبية

أوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أنّ مديرية العمل أعلنت توفير وظائف جديدة بالقليوبية بمرتبات مجزية جديدة في 6 شركات كالتالي:

- العربية لمنتجات الألبان قها على طريق قرية سندبيس القناطر الرقم التأميني: 975796، وتوفر وظائف:

20 مندوب تجزئة

20 سائق مبيعات تجزئة

50 عامل إنتاج

الشروط : مؤهل عالٍ - متوسط

السن 30 : 40 سنة

- الراتب : حسب المقابلة

- دانتيل سلامتكس بالمنطقة الصناعية أ بلوك 13024 ق 14 . 10 العبور، والرقم التأميني: 2205385 وتوفر وظائف:

15 عامل نسيج

15 عامل فحص منسوجات - إناث

2 أمين مخازن - خبرة 5 سنوات

الشروط: مؤهل عالٍ - فوق المتوسط - متوسط

السن 18 : 28 سنة

- الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف في العبور وتوفر وظائف:

5 عامل إنتاج مؤهل متوسط.

السن من 20 : 29 براتب 3000 جنيه.

- سويلم المواسير الفخار وتوفر وظائف:

فني كهربائي وكنترول

فني كهرباء لف مواتير

فني صيانة ميكانيكية

سائق جرار

سائق كلارك

مؤهل متوسط

السن 35 سنة

خبرة 3 سنوات

الراتب بحسب المقابلة

- الشرقية لصناعة الحلويات كوفرتينا بالعبور

10 فنيي تشغيل ميكانيكا خبرة 5 سنوات

30 فنيي إنتاج

3 سباكين صحيين

مؤهل متوسط

السن من 25 : 40 سنة

الراتب بحسب المقابلة

- دكيور تيف جلاس بالعبور

32 عامل إنتاج

أخصائي مشتريات محلية

أخصائي مشتريات خارجية

أخصائي موارد بشرية

مؤهل عالٍ ومتوسط

السن من 20 : 35 سنة

الراتب من 4000 : 5000 جنيه

خبرة 1 : 3 سنوات

التقدم لوظائف وزارة العمل بالقليوبية

أشار المحافظ إلى أنّه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى:

- وزارة العمل العنوان : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر

- المديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديربات

- مقر مديرية العمل في بنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل، ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا.