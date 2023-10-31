إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية في القليوبية

قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة اليوم، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واستمرت على مدار 6 ساعات متواصلة، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وعدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بهدف وقف نزيف التعديات وتحقيق الردع العام وتأكيد هيبة الدولة.

إزالة 4 حالات تعد على مساحة 10 آلاف متر

تمكنت الحملة من إزالة عدد 4 حالات كبرى على مساحة 10 آلاف متر، تضمنت إزالة حالة تعد على مساحة 1000 متر بقرية كفر الرجالات وأخرى على مساحة 1450 مترًا بقرية أمياي، وحالة بناء على مساحة 5000 متر بقرية كفر العمار، وحالة على مساحة 3000 متر بقرية نامول

إزالة 31 حالة على مساحة فدان

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدن بنها والخانكة وقها والقناطر الخيرية وقليوب، حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، التي أسفرت عن إزالة 31 حالة على مساحة فدان و6 قراريط و19 سهما.

استمرار حملات الإزالة

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ القليوبية، عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات، مشيرًا إلى التصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة، باعتبار أنّ الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفًا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية .

وخلال حملة اليوم، أصدر الهجان توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحيا،ء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية، بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك .