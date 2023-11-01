وظائف شاغرة في شركات مصرية بعد زيادة الطلب على منتجاتها.. اعرف التفاصيل

فى ظل الإقبال الكبير على شراء المنتجات المصرية، خاصة المشروبات الغازية والمأكولات، أصبح هناك حالة من الإعلان المتواصل من جانب بعض الشركات المصرية، عن وظائف شاغرة لديها، في ظل زيادة الأقبال على منتجاتها في القاهرة الكبري وجميع المحافظات المصرية.

لذا ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات المصرية المختلفة، التي قررت زيادة عدد موظفيها لمواجهة الإقبال الكبير على منتجات الشركة، في ظل مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية.

وظائف شاغرة فى شركة سبيرو سباتس

أعلنت شركة سبيرو سباتس إحدى شركات المياه الغازية المصرية، خلال الأيام الماضية عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، لتوزيع منتجاتها فى القاهرة والمحافظات، وتضم الوظائف ما يلي:

- 15 مندوب بيع تجزئة برخصة أو دون في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 8 مشرفين بيع جملة القاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي «الصعيد» ومحافظة البحر الأحمر.

- 15 مندوب بيع جملة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 4 محاسبين خبرة إناث أو ذكور.

- 4 مدخل بيانات إناث أو ذكور.

- 4 مناديب تحصیل.

- 2 منادیب کبار عملاء.

- 2 أخصائي موارد بشرية إناث أو ذكور.

- مدير حركة للسيارات.

- مدير مبيعات للتصدير.

شروط ظائف شركة سبيرو سباتس

- السن من 25 حتى 35 عاما.

- الحصول على مؤهل عال أو متوسط.

- تحديد معدل بيع للموزعين بالمحافظات.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات العمل في شركة سبيرو سباتس

أكدت الشركة أن من يجتاز المقابلة الشخصية، سيتم تعيينه على راتب محدد، إضافة إلى عمولة إضافية، وتتحمل الشركة بدل انتقالات، وعمل تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم في شركة سبيرو سباتس

التقديم في وظائف شركة سبيرو سباتس من خلال التواصل بالخط الساخن للشركة، على الرقم «16157» لتحديد موعد، أو تقديم السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني SALES@SPIROSPATHIS.COM.

وظائف شاغرة فى الشركة العربية لمنتجات الألبان

لم تكن شركة سبيرو سباتس وحدهها التي أعلنت عن حاجتها لوظائف، إذ أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان «قها»، إحد الشركات المصرية، عن وجود وظائف شاغرة، حيث يتم التقديم مباشرة عبر الحضور إلى الشركة، على طريق قرية سندبيس القناطر، وتضم الوظائف كلا من:

- 20 مندوب تجزئة.

- 20 سائق مبيعات تجزئة.

- 50 عامل إنتاج.

شروط وظائف الشركة العربية لمنتجات الألبان

- مؤهل عالٍ- متوسط.

- السن من 30 حتى 40 عاما.

وظائف شركة كوفرتينا

كما أعلنت الشرقية لصناعة الحلويات «كوفرتينا» بمدينة العبور، عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وتضم كلا من:

- 30 فني إنتاج.

- 10 فني تشغيل ميكانيكا خبرة 5 سنوات.

شروط وظائف شركة كوفرتينا

مؤهل متوسط

السن من 25 حتى 40 عاما

الراتب يحدد وفقا للمقابلة.

التقديم من خلال مقر الشركة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، أو التواصل هاتفيا مع المسؤول عبر رقم 01023338786