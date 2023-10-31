«مياه الإسكندرية»: تغيير العدادات التالفة للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه وجه بحصر العدادات المتوقفة والتالفة التابعة للفرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصاً على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعلية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

تحاليل كيميائية دورية خاصة بجودة المياه

جاء ذلك خلال زيارة محطة مياه السيوف، حيث قام بالمرور على العنابر والورش والمخازن ومروقات ومرشحات المحطة، كما قام بالمرور على معمل المحطة للإطمئنان علي سير عملية التحاليل الكيميائية الدورية الخاصة بجودة المياه، كما تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة أعمال المحطة بالكامل.

حل جميع مشاكل القراءات

ثم توجه رئيس مياه الإسكندرية بعدها إلى مركز خدمة عملاء السيوف وقام بالمرور على الإدارات وتابع أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات. وأوصى بحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات.

واستمع إلى شكاوى المواطنين بمركز خدمة العملاء، وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.