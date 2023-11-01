عضو بـ«النواب»: استقبال مصابي غزة في مصر دليل على دعم الدولة لفلسطين

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار مصر بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين من الاشقاء في فلسطين للعلاج في مصر، دليلا قاطعا على وقوف مصر ومساندتها للقضية الفلسطينية، وكذلك الدور الإنساني المهم تجاه الاشقاء في الاراضي الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر بذلت ولا تزال تبذل مجهودات كبرى من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووفد من الوزراء والسياسيين والاعلاميين إلى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح، ورسائل الدعم التي جرى التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح.

إفشال مخططات التصفية

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات من أي طرف، فمصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضيتها وأفشلت مخططات تصفيتها التي سعى لها الاحتلال من خلال محاولات، ودعوات التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزال يقود العديد من التحركات، من أجل وقف ‘طلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إدخال أكبر قدر من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد أنه لا بديل عن حل الدولتين، من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة.