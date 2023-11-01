انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الحالية بجانب تراجعه 5 جنيهات خلال بداية التعاملات، إذ وصل سعر الجرام إلى 2560 جنيهًا مقابل 2675 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2926 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2194 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و480 جنيها.