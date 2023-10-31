تغير مفاجئ في أسعار الذهب بختام التعاملات.. عيار 21 يعاود الصعود

شهدت أسعار الذهب تغيرات مفاجئة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيها مقارنة بـ2560 في التعاملات المسائية، إذ سجل ارتفاعا قدره 15 جنيها وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعلاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2575 جنيها للشراء، و2555 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2943 جنيها للشراء، مقارنة بـ2926 جنيها للبيع في التعاملات المسائية، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 2207 جنيهات للشراء، و2190 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1717 جنيها للشراء، و1703 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 2005.67 دولار في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أن هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وذلك مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.