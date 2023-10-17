محافظ أسوان يتابع تنفيذ عدد من مشروعات تطوير وسط المدينة

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زيارة ميدانية للشوارع الداخلية والرئيسية، بالمدينة لمتابعة عدد من المشروعات التطويرية وأعمال التجميل والتشجير.

وبدأت الجولة بزيارة مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث تابع الأعمال الجارية داخله بما في ذلك ساحات الانتظار أمام المستشفى الجامعي على طريق كسر الحجر، والذي يهدف للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي والازدحام المروري.

وخلال الجولة، أعطى المحافظ توجيهاته للواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، بسرعة تجميل مدخل مركز مجدي يعقوب ووضع تمثال للجراح العالمي كما طلب منه أن يسرع في إتمام مشروع إحلال وتجديد شارع كسر الحجر، الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، بتكلفة 54 مليون جنيه، ابتداءً من منطقة مكتبة مصر العامة في ميدان العقاد وصولًا إلى مركز الدكتور مجدي يعقوب.

3 ساحات انتظار أمام المستشفى

وتابع محافظ أسوان أيضًا إنشاء 3 ساحات انتظار أمام المستشفى الجامعي ليصبح إجمالي عددها 10 ساحات، بهدف تخفيف الازدحام المروري في هذه المنطقة الحيوية.

تكثيف أعمال النظافة

وخلال جولته التفقدية، وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة بشكل دوري، ومعالجة أي ملاحظات تم رصدها لضمان ظهور المدينة بمظهر جمالي وحضاري في شوارع ومناطق وسط المدينة.