متطوعة بالتحالف الوطني: عمليات تجهيز المساعدات لأهالي غزة شهدت مشاركة واسعة من السيدات

ثمنت دينا مصطفى، متطوعة لتقديم المساعدات لغزة بالتحالف الوطني، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه المستمر لأهالي القطاع منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأ بتجهيز المساعدات الإنسانية في اليوم التالي للعملية، ومن ثم اتجه الشباب المتطوعين بالمساعدات للمعبر يوم 11 أكتوبر.

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري عبر فضائية «cbc»: «كان لنا مقابلة مع السفارة الفلسطينية يوم 13 أكتوبر، وطلبوا منا توصيل صوت أهالي غزة لكل وسائل الإعلام»، مشيرة إلى أنها من محافظة شمال سيناء وتقيم في القاهرة، ولها أدوار مهمة وكثيرة في العمل المجتمعي على سيناء المصرية.

الحفاظ على أرض سيناء

أكدت أن قضيتنا الرئيسية الحفاظ على أرض سيناء، إذ أنها جزء لا يتجزأ من مصر، مشددة على الاصطفاف وراء الرئيس السيسي، وعدم ترك أراضينا، لافتة إلى أنه لم يتوقع أحد مشاركة السيدات والفتيات في عمليات تجهيز المساعدات لأهالي غزة، أو التوجه أمام المعبر، لكن حدث عكس ما كان متوقع، إذ شاركت السيدات بمختلف الأعمار في مختلف مراحل تجهيز المساعدات.