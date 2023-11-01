هيئة الأرصاد الجوية تحذر من انتشار الشبورة المائية على الطرق غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل من ظاهرة جوية خطيرة قد تضرب الطرقات غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الخميس والجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية على الطرقات غدا

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرها للمواطنين، وتحديدا المسافرين على الطرقات من انتشار الشبورة المائية الكثيفة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وعن فرص سقوط الأمطار، فتختفي تلك الظاهرة على مدار يومي الخميس والجمعة، لتعود للظهور مرة أخرى يوم السبت لتكون خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.