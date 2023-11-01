متى يبدأ فصل الشتاء؟.. «الأرصاد» تجيب

بعد مرور نحو 5 أسابيع من فصل الخريف، واقتراب النصف الثاني منه، توقّع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عدد الأيام التي تفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2023، في ظل الأمطار الغزيرة والرعدية التي تشهدها عدّة محافظات، كما كشفت عن نصائح الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنزل في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر.

نحو 51 فقط تفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2023 وفقا للموعد الجغرافي لبداية الفصل سنويا، حيث أن آخر أيام الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل، وبذلك يبدأ يوم 22 ديسمبر المقبل، اى بعد نحو 6 أسابيع ونصف من الآن، ويستمر فصل الشتاء لمدة 3 أشهر، حيث ينتهي في 20 مارس 2024.

السمات المناخية لفصل الشتاء

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ مناخ النصف الثاني من الخريف سيتشابه كثيرا مع مناخ فصل الشتاء، حيث نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع زيادة فترات سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن نشاط للرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا، وتكاثر السحب الممطرة.