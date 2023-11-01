تحذير من ظاهرة جوية تضرب 15 محافظة خلال الساعات المقبلة.. خدوا بالكم

تنعدم غدا الخميس فرص سقوط الأمطار على المحافظات، إذ تشير التوقعات طقس مشمس على بعض المحافظات وهى محافظات « القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد»، مع طقس مائل إلى الحرارة في جنوب الصعيد.

تأثير ظاهرة الضباب في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض عدة محافظات إلى ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتعمل ظاهرة الضباب على حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، البحيرة ، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنيا، بني سويف، الفيوم»، وسط تحذيرات لسكان هذه المحافظات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنباً لوقوع الحوادث حفظاً على أرواحهم.

سرعة الرياح في المحافظات

وعن سرعة الرياح في المحافظات غداً الخميس سجلت أقصى سرعة لها في محافظة البحر الأحمر إذ بلغت 26 كيلو متر في الساعة، وسجلت أقل سرعة في محافظات شمال الصعيد إذ بلغت 22 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في طقس غداً سجلت أعلى درجة للعظمى في محافظة البحر الأحمر إذ بلغت 23 درجة مئوية، وأقل درجة للعظمى في شمال الصعيد إذ سجلت 18 درجة مئوية .

وتشير التوقعات إلى عودة فرص سقوط الأمطار خلال يوم السبت 4 نوفمبر والأحد 5 نوفمبر وسط نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.