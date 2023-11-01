وزير فلسطيني: نتمسك بوحدة أرضنا.. ونرفض تحويل غزة إلى منطقة أمنية إسرائيلية

أكد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، تمسك الفلسطينيين بوحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد، على أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية، مشددًا على رفض تحويل قطاع غزة إلى منطقة أمنية إسرائيلية.

ليس ممكنا مواصلة إسرائيل إنكارها لقرارات الشرعية الدولية

وتابع: «ليس ممكنا مواصلة إسرائيل إنكارها لقرارات الشرعية الدولية، كما أنّ التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها».

مصر تستقبل فلسطينيين جرحى

وكانت مصر قد استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.