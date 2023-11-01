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عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا

كتب:

شريف سليمان
05:43 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي

شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا.

واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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