نقيب الأطباء: أكثر من 2000 طبيب يرغبون في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن عربات الإسعاف المخصصة لاستقبال المصابين والجرحى من أهالي قطاع غزة تابعة لوزارة الصحة، متابعا: «نقابة الأطباء فتحت باب التسجيل للأطباء الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين، سواء في حالة فتح المعبر ودخول الأطباء هناك أو في حالة دخول جرجى فلسطينيين إلى المستشفيات المصرية في سيناء».

تخصصات الأطباء الراغبين في التطوع

وأضاف «عبدالحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، عبر فضائية «dmc»، أن نقابة الأطباء سجلت أكثر من 2000 طبيب يرغبون في التطوع لعلاج المرضى والجرحى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه جرى تقسيم الأطباء المتطوعين لفرق عمل، يتكون الفريق الواحد من 12 إلى 14 طبيبا من مختلف التخصصات التي طُلبت من قبل الجانب الفلسطيني، موضحا أن تلك التخصصات تتمثل في الجراحة العامة والعظام والتجميل والأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة وجراجة المخ والأعصاب، مستطرا أن كل فريق طبي يظل لمدة أسبوع في إحدى المستشفيات التي تستقبل الجرحى ومن ثم استبداله بآخر.

استقبال الجرحى الفلسطينيين على أرض سيناء

وأشار، إلى تعنت الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات الطبية لغزة، موضحا: «بدأ الجرحى الفلسطينيين في تلقي العلاج على أرض سيناء، اليوم، وعربات الإسعاف المصرية استقبلت هؤلاء الجرحى، ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات الموجودة في سيناء والمستشفى الميداني».