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وزير الخارجية: مصر تقدر دور «الأونروا» في إغاثة الشعب الفلسطيني

كتب:

مريم جاد
05:06 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أعربَ سامح شكري وزير الخارجية عن تقدير مصر للدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لمنظمة الأونروا لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.

واستنكر وزير الخارجية المصرى الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عددا من المرافق التابعة لوكالة أونروا ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من أطقمها.

 

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بقلم مريم جاد