العاهلان البحريني والأردني يؤكدان ضرورة التهدئة في غزة ومنع التهجير القسري

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري لأهالي القطاع من أرضهم، وإيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل لصالح دول المنطقة وشعوبها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

خدمة القضايا العربية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم الأربعاء في البحرين، حيث أشارا إلى حرصهما على التنسيق والتشاور المستمر تحقيقاً لمصلحة البلدين وخدمة القضايا العربية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين «بنا» اليوم الأربعاء.

الحفاظ على أرواح المدنيين

وشدد العاهلان على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وأهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

الدفاع عن مصالح الأمة

وثمن الملك حمد الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة، فيما حذر الملك عبدالله من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مجدداً التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، كما شدد على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

كما استعرض الملك حمد والملك عبدالله أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، معربين عن اعـتزازهما بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة.