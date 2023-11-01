عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصاباً فلسطينياً من غزة إلى مصر

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» عند معبر رفح، في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عبور 361 من الرعايا الأجانب، و45 مصاباً فلسطينياً، قادمين من قطاع غزة إلى مصر، في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح لاستقبال الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين للعلاج في عدد من المستشفيات المصرية.

واستقبلت مصر عدداً من الجرحي الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بعد فتح معبر رفح البري، تمهيداً لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بلغت نحو 80 مصاباً وجريحاً، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، فيما تستعد مستشفيات الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، مع تواصل الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان سابق، أن 70 مصاباً، من أصل 80، سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بسبب استشهاد بعضهم، ومعالجة آخرين.