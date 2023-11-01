تعيين عبد العظيم وغلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين كل من: الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي كان يشغل عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور طارق غلوش نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي كان يشغل عميد كلية التجارة بالجامعة.

عبد العظيم وغلوش نائبان لرئيس جامعة المنصورة

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لهما داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.

«خاطر» يشكر القيادة

كما قدم خاطر، في بيان صحفي، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة، وتمنى دوام التوفيق والنجاح لوطننا العظيم مصر ولجامعة المنصورة الحبيبة