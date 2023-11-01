توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الخميس وبعد غد الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية الكثيفة غدا من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وعن حالة الطقس يوم السبت، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار لتكون خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات، وتستمر حتى يوم الأحد لتكون خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.