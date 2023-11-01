«الصحة»: 117 من حاملي الجنسيات المزدوجة دخلوا رفح وتلقوا الرعاية الصحية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على وصول المجموعة الأولى من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في غزة لعلاجهم بمصر، ويزيد عدد أفراد تلك المجموعة عن 28 فلسطينيا، مشيرا إلى أنه يجري العمل من خلال الطواقم الطبية في معبر رفح أو الحجر الصحي للتعامل مع الجرحى القادمين من غزة ومن ثم نقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش.

استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «dmc»، أن 117 فردا من حاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من غزة دخلوا معبر رفح وتلقوا الرعاية الصحية، مؤكدا أن كل من يدخل المعبر يتلقى رعاية صحية وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

تحديد أولويات استقبال الحالات من غزة

وتابع: «نستقبل الحالات التي يتم إرسالها لنا من الأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية وفقا للأولويات الخاصة بهم، وبالتالي ليس نحن من نحدد الحالات التي تدخل إلى مصر لتلقي العلاج والرعاية الصحية».