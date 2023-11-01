ضبط 78 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية ضبط عدد من المخالفات بعد العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن الحملات التموينية جاءت بإشراف مديري الإدارات بكل من دكرنس، مركز المنصورة، الجمالية، المطرية، بندر ميت غمر، إذ جرى المرور على 75 مخبزا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية أنه جرى تحرير 76 مخالفة وإنذارا كالآتي:

26 محضرا نقص وزن ما بين 9-26 جم.

22 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 37 شيكارة

1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

7 محاضر عدم إعطاء بون صرف

1 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

1 محضر بيع بأكثر من السعر الرسمي (سجائر).

2 محضر بيع بأكثر من السعر الرسمي (مواد بترولية).

1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تمويني).

1محضر مقررات تموينية.