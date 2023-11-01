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دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر لغزة اليوم.. والإعداد لنفاذ 100 شاحنة غدا

كتب:

شريف سليمان
06:21 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
شاحنات المساعدات

شاحنات المساعدات

أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش، للحصول على العلاج العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، ويستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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بقلم شريف سليمان