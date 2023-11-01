وظائف خالية للشباب في بورسعيد.. راتب يبدأ من 8 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل في محافظة بورسعيد، توفر وظائف خالية للشباب من الجنسين بمختلف المؤهلات التعليمية، في عدة مجالات، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وصحي للمقبولين، وسكن وبدل انتقال للمغتربين، وفق ما ذُكر في نشرة التوظيف النصف شهرية الصادرة عن المحافظة.

خريطة الوظائف الخالية في بورسعيد

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية، وفق نشرة التوظيف النصف شهرية في بورسعيد كالتالي:

وظائف خالية في شركة صناعة أثاث

- 52 عامل تغليف.

- 7 فنيين ماكينات ماسيف.

- فني ماكينة شريط.

- 2 فني ماكينة تخريم مانويل.

- 16 نجار أول مسطحات.

- 17 نجار أول كرسي.

- 7 فنيين تجهيز تنجيد.

- 9 منجدين أرضية.

- 2 فني دهانات .

- أستورجىي.

- مشرف ماكسنات أخشاب.

على أنّ يكون السن بين 25 و50 عامًا، مؤهلات متوسطة وعليا، وتحدد الخبرة وفقًا للوظيفة والتخصص المطلوب، بينما تحتاج بعض التخصصات إلى خبرة 7 سنوات، والراتب يبدأ من 8 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة للوظائف وطريقة التقديم

تتلقى مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، طلبات التقديم على فرص العمل من الشباب الراغب بالتوظيف، يوميًا من الساعة 9 صباحًا لـ2 مساءً عدا أيام العطلات، ويتم تقديم مظروف ورقي يضم السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي ووسيلة تواصل، وصورة من شهادة المؤهل، على أنّ لا يتم الالتفات إلى طلبات العمل التي ترد بأي وسيلة أخرى.